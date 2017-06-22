Моуринью запретил "Манчестер Юнайтед" покупать Роналду

По информации итальянских журналистов, наставник "красных дьяволов" категорически против возвращения португальского суперфорварда "Реала" в МЮ.

Как сообщил спортивный журналист Танкреди Палмери на своей странице в соцсети, 54-летний Жозе Моуринью связался с руководством "Манчестера", чтобы заявить о своей категоричной позиции в вопросе возможного трансфера Криштиану Роналду.

Португальцы уже работали вместе. По слухам, за три года тренерской карьеры в "Реале" (2010 — 2013) Моуринью не один раз серьезно ссорился с главной звездой мадридцев.

Напомним, ранее сообщалось, что Криштиану Роналду из-за скандальной истории с неуплатой €15 миллионов налогов в испанскую казну в ближайшее время может покинуть Ла Лигу и вернуться в бывший английский клуб, цвета которого защищал с 2003 по 2009 год.