Камерун и Австралия сыграли вничью на полупустом стадионе в Санкт-Петербурге

Аутсайдеры группы В в очном матче на Кубке конфедераций сохранили шансы на плей-офф в третьем туре вне зависимости от результата матча Германия — Чили, не выявив победителя — 1:1.

Начался матч в Петербурге с претензией на звание самого скучного на Кубке. Действо на поле настолько интересовало немногочисленную публику на стадионе "Санкт-Петербург" (на трибуны пришли только 35 тысяч зрителей — антирекорд турнира по заполняемости), что в конце первого тайма она нашла повод для аплодисментов в появившемся над берегами Невы солнце.

Свету звезды обрадовались и футболисты из Африки — на последней минуте первого тайма камерунцы в очередной раз смутили неповоротливых австралийцев дальним забросом, а вышедшего далеко из ворот Мэттью Райана поймал на ошибке быстроногий Андре-Франк Замбо Ангисса — 1:0.

Поражение ставило представителей страны кенгуру под угрозу вылета с турнира, поэтому они наконец-то начали вспоминать свою удачную игру в атаке против Германии. А на исходе часа подъехала помощь от традиционно неряшливых африканцев. В штрафной в подкат пошёл Эрнест Мабука и сбил ничего не подозревавшего Александра Герсбаха — пенальти после просмотра видеоповтора и гол Марка Миллигана.

В оставшееся время обе команды колебались между борьбой за нужную победу и гарантированным сохранением шансов на плей-офф в случае ничьей. Ближе к трём очкам был Камерун, но свои моменты не реализовал. Теперь африканцам предстоит биться за победу в игре с Германией, а Австралии искать победу в битве со страной по другую от себя сторону Тихого океана — Чили.

Кубок конфедераций. Группа В

Камерун — Австралия — 1:1 (1:0)

Голы: Замбо Ангисса, 45+1 (1:0). Миллиган, 60 (1:1, с пенальти).

Положение в группе: 1. Чили — 3 очка (1 матч). 2. Германия — 3 (1). 3. Австралия — 1 (2). 4. Камерун — 1 (2)