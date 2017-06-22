Мутко назвал гол Роналду в ворота России нелепым

Президент РФС и вице-премьер правительства Виталий Мутко в интервью журналистам высказал своё отношение к результатам прошедшего матча Кубка конфедераций Россия — Португалия (0:1).

В частности, как посчитал Мутко, решающий гол, забитый Криштиану Роналду, был "нелепым":

— Ребята старались, пытались переломить ход матча после этого нелепого мяча Роналду на восьмой минуте. Там мяч полчаса летел, наверное, можно было кому-то сыграть лучше — и в обороне, и вратарю. Игорь (Акинфеев. — Прим. Лайфа) сам сказал, что мог не выходить, а так ему просто "парашют" за спину закинули. Но в целом мы увидели, что у нас есть сборная России.

Добавим, что своими "нелепыми" результативными действиями Роналду догнал Лионеля Месси по забитым мячам в 2017 году — теперь их у главных конкурентов по 32.

Следующее появление Роналду на Кубке конфедераций возможно 24 июня в игре против Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. России предстоит битва за плей-офф с Мексикой в тот же день в Казани.