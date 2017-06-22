Мутко вступился за Черчесова перед "экспертами" вроде Федуна

Глава Российского футбольного союза (РФС) прокомментировал высказывание владельца "Спартака" об ошибке главного тренера сборной России в матче против Португалии.

Леонид Федун после мачта Кубка конфедераций Россия — Португалия (0:1) заявил журналистам, что Черчесов промахнулся с составом на игру.

Сегодня Виталий Мутко вступился за тренера национальной команды, заявив, что в России хватает экспертов вроде Леонида Федуна и Геннадия Орлова, и посоветовал им не вмешиваться в работу руководства сборной.

— В этой стране столько экспертов — от Леонида Арнольдовича и до Геннадия Сергеевича. Но ни один из них не пришёл ко мне и не сказал: "Давайте я возьму сборную и сделаю из неё что-то". Пусть останутся в стороне со своими мнениями, — категорично заявил Мутко. — Вся ответственность находится на главном тренере сборной, и давайте будем его поддерживать. Давайте превратим футбол в футбол!

Напомним, новую возможность "угадать с составом" Станислав Черчесов получит в ближайшую субботу. Сборная России в матче третьего тура Кубка конфедераций в Казани встретится с мексиканцами. Начало трансляции в 18:00 по московскому времени.