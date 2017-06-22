Быстрый гол в ворота Германии принёс Санчесу звание лучшего бомбардира

В Казани 28-летний форвард сборной Чили на шестой минуте открыл счёт в матче против бундестим Йоахима Лёва.

На шестой минуте Алексис Санчес, который сегодня впервые на турнире вышел в стартовом составе сборной Чили, с передачи Артуро Видаля забил гол в ворота Германии.

Защитники немцев откровенно плохо сыграли у себя в обороне, позволив Видалю без проблем перехватить мяч и отдать пас на Санчеса. Последний, получив передачу, в упор расстрелял ворота немцев — 1:0.

Этот мяч стал 38-м в карьере Алексиса Санчеса в составе своей национальной сборной и принёс ему звание лучшего бомбардира за всю историю национальной команды Чили.

До перерыва немцы успели сравнять счёт на табло "Казань-арены". На 42-й минуте гол забил полузащитник Ларс Штиндль.