Быстрый гол в ворота Германии принёс Санчесу звание лучшего бомбардира

На шестой минуте Алексис Санчес, который сегодня впервые на турнире вышел в стартовом составе сборной Чили, с передачи Артуро Видаля забил гол в ворота Германии.
Защитники немцев откровенно плохо сыграли у себя в обороне, позволив Видалю без проблем перехватить мяч и отдать пас на Санчеса. Последний, получив передачу, в упор расстрелял ворота немцев — 1:0.
Этот мяч стал 38-м в карьере Алексиса Санчеса в составе своей национальной сборной и принёс ему звание лучшего бомбардира за всю историю национальной команды Чили.
До перерыва немцы успели сравнять счёт на табло "Казань-арены". На 42-й минуте гол забил полузащитник Ларс Штиндль.
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