Сборные Германии и Чили разошлись миром в Казани — 1:1

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Сборные Германии и Чили разошлись миром в Казани — 1:1

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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

В столице Татарстана завершился очередной матч Кубка конфедераций, где подопечные Йоахима Лёва и Хуана Пицци не смогли выявить сильнейшего, забив по одному мячу.

Уже с первых минут команды начали показывать зрелищную игру. На шестой минуте встречи счёт открыл чилийский форвард Алексис Санчес с передачи Артуро Видаля. Этот гол сделал 28-летнего нападающего "Арсенала" лучшим бомбардиром сборной Чили. Теперь на его счету 38 мячей. До этого список возглавлял Марсело Салас.

<p>Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов</p>

Немцы не поддались натиску чилийской команды. Практически в самой концовке первой 45-минутки защитник Йонас Хектор отдал точный пас Ларсу Штиндлю, который и отправил мяч в ворота чилийцев. Для полузащитника "Боруссии" из Мёнхенгладбаха это уже второй гол на Кубке конфедераций.

<p>Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович</p>

Во втором тайме игра стала несколько скучнее, чем в первом отрезке этой встречи. Подопечные Йоахима Лёва больше владели мячом, но голов мы так и не увидели. Как итог — 1:1.

Таким образом, у Чили и Германии теперь по четыре очка, но подопечные Хуана Пицци продолжают занимать первую строчку в группе В из-за разницы забитых мячей.

<p>Фото: REUTERS/John Sibley</p>

Напомним, что следующий матч на Кубке конфедераций чилийцы проведут в Москве против Австралии. Встреча состоится 25 июня в 18:00 (мск). Немцы в этот же день сыграют с Камеруном.

Кубок конфедераций. Группа В.

Германия — Чили — 1:1

Голы: Санчес (5), Штиндль (42).

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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