Дело на миллиард. Как "дочка" Газпрома" создаёт суперклуб в ФНЛ

На фоне проходящего Кубка конфедераций в тени остались дела футбольные в чемпионате России. И если клубы РФПЛ пока только начинают подготовку к сезону, то в ФНЛ интересных сюжетов уже хоть отбавляй.

Особенно выделяется на общем фоне история ФК "Оренбург", который в минувшем сезоне вылетел из РФПЛ, уступив в стыковых матчах со "СКА-Хабаровск". В клубе начались большие перемены. Их инициировали менеджеры "Газпром добыча Оренбург" (дочерняя компания "Газпрома" и ООО "Газпром переработка"), незаметно для публики занявшие ещё зимой ключевые посты в структуре "Оренбурга".

На 2017 год их стараниями клуб получил финансирование в размере почти 1 млрд рублей, которые пойдут, скорее всего, на решение главной задачи — возвращение клуба в высший дивизион. Интересно, что рекламный контракт между "Газпром добыча Оренбург" и футбольным клубом на сайте госзакупок найти теперь через простой поиск по сайту невозможно. Его проект есть в распоряжении Лайфа. Пресс-атташе "Оренбурга" рассказал, что "судя по тому, что все рекламные акции реализуются, закупается экипировка — всё в порядке".

Таким образом, новичок РФПЛ получил хорошие деньги. За них спросили, причём жёстко. И теперь в клубном руководстве произошли кардинальные изменения — ушёл президент, многие менеджеры и даже члены тренерского штаба, включая наставника молодёжной команды легендарного Олега Веретенникова.

Обновился и состав команды. Оставшуюся основу можно перечислить по пальцам — это вратари Дмитрий Абакумов и Александр Руденко, капитан Сергей Андреев, защитник Андрей Малых, полузащитники Сергей Бреев, Игорь Коронов, Владимир Парняков и Роман Воробьёв. Всего в обойме находилось восемь (!) человек. Полный список ушедших с трудом помещается на экране монитора — всего в нём 17 человек.

Пришли только два игрока, но оба из премьер-лиги — Давид Дзахов из "Амкара" и Григорий Чиркин из "Тосно". Из аренды вернулся Артём Делькин ("Тамбов"), а из Таджикистана прибыл ветеран оренбуржцев Фарход Васиев.

Возвращать клуб в РФПЛ будут представители "дочки" "Газпрома". В начале июня на должности президента клуба Василия Столыпина сменил замгенерального директора ООО "Газпром добыча Оренбург" Владимир Гнездилов. В попечительский совет вошёл гендиректор компании Владимир Кияев.

Спонсоров и по сути владельцев клуба явно не устроило "освоение средств" прежним руководством: при бюджете в миллиард команда не избежала вылета в низший дивизион.

Теперь "дочка" газового гиганта будет рулить процессом плотнее.

Словом, газовый гигант прибирает к рукам ещё один российский футбольный клуб, и вполне возможно, что скоро и здесь появится команда, стабильно играющая на высоком уровне в премьер-лиге. В бытность выступлений в ФНЛ бюджет уральцев не превышал 400–500 млн рублей, которые тоже выделял местный "Газпром". И если для РФПЛ 900 млн рублей, то есть 15 млн долларов, — уровень команды, бьющейся за выживание, то в ФНЛ такие дотации делают "Оренбург" самым богатым клубом дивизиона и одним из главных фаворитов.

Бюджеты всех клубов Футбольной национальной лиги (сезон-2016/17)

Напомним, главное футбольное предприятие "Газпрома" в течение последнего десятилетия — "Зенит". По словам экс-генерального директора петербуржцев Максима Митрофанова, в последние годы бюджет клуба составлял 150–170 млн долларов, из которых почти 100 млн — спонсорские поступления монополии.

Что касается тренера оренбуржцев, то пять лет работавший с командой, поднявший её в РФПЛ из второй лиги Роберт Евдокимов на послематчевой пресс-конференции на эмоциях заявил о своём уходе. Потом, по нашим данным, Евдокимов остыл, пообщался с главой региона и менеджментом клуба, но нового контракта не получил. Россиянину нашли замену в Грузии.

Темури Кецбая — выбор для сенсационно вылетевшего из РФПЛ клуба на самом деле не странный, а логичный.

Во-первых, Кецбая хорошо работал там, где получал шанс, а это Греция и Кипр, он работал в национальной сборной. В связке с ним будет работать и Мамука Джугели, легендарный футбольный агент. Менеджер из Грузии всегда успешно решал спортивные задачи, связанные с повышением в классе: в Махачкале, Нижнем Новгороде, Хабаровске.

Джугели при этом вёл два футбольных проекта на родине, а полтора года назад вошёл в капитал кипрского клуба из городка Ахны. Теперь его опыт и связи могут помочь Оренбургу вернуться за сезон в РФПЛ. В своё время его имя связывали со "странными" матчами — в частности, при работе в нижегородской "Волге". Тогда выход волжан в РФПЛ был оформлен в дерби против "Нижнего Новгорода", закончившийся странным голом. После него комментатор Василий Уткин напишет: "Жозе Моуринью недостоин завязать шнурка на кроссовке Мамуки Джугели".

Что же до стартующего 8 июля сезона, то в ФНЛ в этот раз слишком много клубов с амбициями и достатком. Путёвок наверх две, ещё две команды попадут в "стыки", а желающих подняться выше больше, чем квартет. Главный сюжет турнира — два звёздных спартаковца во главе команд из городов с населением более миллиона жителей, расположенных на берегу великих российских рек. Андрей Тихонов в июне принял "Крылья" из Самары, приехав на Волгу из "Енисея" (Красноярск). В сибирском городе его поменял Дмитрий Аленичев.

До зимней паузы состоится 25 туров, последний тур в этом году пройдёт 25 ноября. Рестарт — 4 марта, финиш первенства — 12 мая. "Стыки" — 17-го и 20-го, игровые дни в основном приходятся на выходные.