Расул Мирзаев после нападения возвращается в клетку и преподаст урок ММА

6 июля в Москве 31-летний известный российский спортсмен даст бойцовский мастер-класс для всех желающих.

Чемпион мира по боевому самбо Расул Мирзаев в преддверии долгожданного возвращения в октагон (бой состоится 13 августа в Сочи, соперник пока неизвестен. — Прим. Лайфа), совместно с промоутерской компанией Fighting Way проведёт бойцовский семинар для своих поклонников и любителей смешанных единоборств.

Место проведения мастер-класса пока неизвестно, но руководство Fighting Way обещает захватывающий и беспрецедентный для России формат семинара.

Лайф следит за развитием событий и в ближайшее время опубликует подробности мероприятия.

Напомним, в конце декабря Мирзаев пережил опасное нападение, в тяжёлом состоянии попал в больницу и был вынужден взять паузу в карьере.