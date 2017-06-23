Неймар расстался со своей невестой

О том, что 25-летний нападающий "Барселоны" теперь одинок, стало известно бразильскому изданию UOL.

Игрок испанской "Барселоны" и сборной Бразилии Неймар бросил свою невесту, известную бразильскую актрису и модель Бруну Маркезини. Причиной расставания стал отказ официально оформить отношения.

21-летняя девушка занимается своей карьерой и вступать в брак не спешит. Футболист, напротив же, мечтает создать семью. Пара рассталась по обоюдному согласию и смогла сохранить дружеские отношения.

Para as meninas curiosas ... O vestido é @versace_official , as sandálias @gucci e as jóias @hsternofficial #styledbypatriciazuffa Публикация от Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) Май 30 2017 в 9:01 PDT

Отметим, что Неймар и Бруна начали встречаться ещё в 2012 году, когда девушке было всего 16 лет. Однако спустя два года возлюбленные расстались и возобновили свои отношения только в прошлом году.