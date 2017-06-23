Александр Григорян в разговоре с "Матч ТВ" рассказал, что думает о футбольных навыках португальского наставника "Манчестер Юнайтед".

Григорян раскритиковал работу с мячом Жозе Моуринью, но при этом добавил, что в своей жизни видел и более неумелых футболистов.

— Видел несколько кадров, как Моуринью работал с мячом. Это, конечно, убогое зрелище. Видел, правда, и более деревянных футболистов, — отметил Гигорян. — Тренер должен понимать, что такое техника. Я много работал над собой, над техникой, поэтому понимаю, что к чему. А ранний выбор в пользу тренерства сделал потому, что посчитал себя посредственным футболистом. А это самое страшное — быть посредственным.

Напомним, в бытность футболистом Жозе Моуринью всего шесть лет поиграл на профессиональном уровне в четырёх небольших португальских командах (1981–1987 гг.).