От 10 минут до $10 тысяч: сколько тратят на дорогу гости Кубка конфедераций

Лайф опросил иностранных и российских болельщиков о том, сколько они потратили времени и денег, чтобы добраться в Москву на матчи главного футбольного турнира года.

Рекорд поставили бразильцы, которые, что символично, исполняли перед стадионом "Спартак" песнопения на мотив романса "Дорогой длинною". На четверых они потратили более десяти тысяч долларов. По их признанию, в матче Россия — Португалия (0:1) они болели за хозяев, а путешествие удалось сделать дешёвым благодаря собственному стартапу, помогающему сэкономить деньги на перелётах.

Полным антиподом латиноамериканцам оказался житель района Тушино, который рассказал, что его затраты составили 0 рублей и десять минут ходьбы из соседнего дома.

А вообще, география боления на Кубке конфедераций удивительно богата: на матче с Португалией можно было встретить людей из разных уголков мира (Нигерия, Черногория, Чили) и европейской части России — от Краснодара до Костромы, а также из далёких восточных городов. Самые экзотические — Покачи в Ханты-Мансийском автономном округе и Магадан.