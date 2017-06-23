Самедов прочитал стихотворение Асадова накануне матча с Мексикой

В рамках проекта "Лирика футбола", который запустил официальный портал для болельщиков чемпионата мира по футболу welcome2018.com, игрок "Спартака" Александр Самедов прочитал своё любимое стихотворение. Им оказалось произведение Эдуарда Асадова "Когда мне встречается в людях дурное...".

Отметим, что ранее героями этого проекта стали футболисты Алексей Березуцкий (ЦСКА), Евгений Башкиров ("Крылья Советов"), Денис Глушаков ("Спартак"), Фёдор Чалов (ЦСКА) и Фёдор Смолов ("Краснодар").

Напомним, что завтра сборная России проведёт решающую игру за выход из группы с мексиканцами. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени. Лайф будет вести прямую текстовую трансляцию.