Фёдор Емельяненко проиграет Мэтту Митриону? Это даже не смешно

Журналист Илья Буяев — о том, что может помешать легендарному российскому бойцу ММА Фёдору Емельяненко выиграть со-главный поединок шоу Bellator 180 с американцем Мэттом Митрионом.

В ночь с субботы на воскресенье в Нью-Йорке под сводами легендарной арены "Мэдисон-сквер-гарден" состоится… Наверное, это слишком банальное начало. Но иногда для того, чтобы сделать хорошо, не надо ничего выдумывать. Так поступил и президент Bellator Скотт Кокер, выбравший для шоу под порядковым номером 180 самую фешенебельную арену США и собрав в один кард абсолютно все сливки своего промоушена. И то, что некоторые из них уже давно прокисли, не важно. Так даже вкуснее.

В Штатах зритель ходит на имя. Конечно, конкурентная борьба приветствуется. Но если выбирать между зрелищным побоищем "ноунеймов" и клоунадой в исполнении двух легендарных ветеранов, совмещённой с "лайтовым" членовредительством, девять из десяти американских фанатов бокса или ММА проголосуют за второе. Тито Ортиз и Стефан Боннар не дадут соврать.

Именно по этой причине заметно более слабые карды Bellator перебивают по телерейтингам некоторые турниры UFC, объективно самая конкурентная пара грядущего шоу в "Мэдисоне" (Дуглас Лима — Лоренц Ларкин) стоит в программе лишь третьей, а бой-возвращение на американскую землю Последнего Императора из России – уступает главное место на нью-йоркской афише противостоянию Чейла Соннена и Вандерлея Силвы. Даже при том, что всё самое интересное там уже произошло. На взвешивании.

Вообще, такое распределение ролей только подтверждает правоту тех, кто поставил на Фёдора Емельяненко. Объективно говоря, Мэтта Митриона субботней ночью спасёт лишь пресловутый лаки-панч. Но если делать прогнозы, закладывая возможность шального удара как ведущий аргумент, можно смело ставить на мою победу над… Ну, к примеру, Дэмианом Майей. И то, если он не знает истинный уровень моего бокса и по традиции решит искать счастья в партере.

Митрион выглядит моложе своих лет. Но ему уже 38. Всего на два года меньше, чем Емельяненко. Он атлетичный, бьющий, у него большое сердце, но… бывшему игроку в американский футбол откровенно не хватает школы. Он очень предсказуем и однообразен. По крайней мере, для соперника уровня Фёдора. Если взглянуть на карьеру Митриона, то в списке его побед можно заметить лишь одного человека, которого (пусть и с небольшой натяжкой) можно назвать all-round fighter. Речь о Габриэле Гонзаге.

Но технические возможности и бойцовский интеллект Емельяненко — это совершенно иной уровень. Он уже сейчас знает, что Митрион выйдет в клетку охотиться за его головой. Так же, как и Фабио Мальдонадо, который в январе прошлого года на турнире Fight Nights в Москве выдал один из лучших боёв в своей карьере. Кто-то может сказать, что в тот вечер бразилец был лучше, а Фёдора вытянули судьи. Лично моё мнение — там была ничья. Но сейчас это уже не важно. Важно лишь то, что упоминать Мальдонадо в качестве доказательства огромной опасности Митриона для Емельяненко — вряд ли уместно. Всё-таки Фабио – один из лучших боксёров среди полутяжей ММА, а не просто здоровый духовитый ударник.

Думаю, Фёдор в бою с Мэттом не станет рисковать. При том, что Емельяненко имеет одни из самых быстрых рук в истории тяжёлого веса, вряд ли он будет делать ставку на нокаут. Скорее всего, его стратегией станет планомерное затягивание Митриона в партер с последующей попыткой "удосрочить" оппонента с помощью добивания или болевого приёма.

Конечно, противостояние Емельяненко и Митриона в Нью-Йорке может завершиться форс-мажором. Но это будет именно форс-мажор, ведь таких, как Мэтт, в карьере Фёдора было предостаточно. И ни одному из них он не проиграл. Мэтт тоже не проигрывал бойцам масштаба Фёдора. Но по совершенно иной причине — такие соперники на его пути ещё не встречались…