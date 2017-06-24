Россия — Мексика: наши могут выйти в 1/2 финала и в случае ничьей

В преддверии третьего тура группового этапа Кубка конфедераций Лайф анализирует турнирные расклады в битве за возможный второй в истории России выход в плей-офф международного футбольного турнира.

Помните, как после матча Португалия — Мексика все в едином порыве бросились радоваться, мол, какой это удачный для нас результат — два разыгранных очка вместо трёх, как хороша потеря очков обоими конкурентами? В нашей группе в соцсети "ВКонтакте" большинство высказалось за вариант "этот исход играет нам на руку". Однако жизнь показала, что математика в футболе неприменима. Не забей Мексика тот спасительный мяч на 91-й минуте, сейчас бы сборную России в битве за плей-офф устраивала ничья. Впрочем, не заставило бы это Станислава Черчесова снова выбрать, как на Португалию, оборонительную тактику, за которую он потом нещадно критиковался журналистами?

Во многом вопросы насчёт осторожной модели на игру и стали причиной пикировки Черчесова с прессой после поражения на "Спартаке". Тогда на вопрос "почему за игру было нанесено ноль ударов в створ?" наставник ответил своим: "В створ кого?" — и в целом вёл себя с пишущей братией довольно жёстко. Возможно, только такая уверенность в себе, граничащая с самоуверенностью, нам и нужна. Главное — чтобы она принесла результат.

В общем, утешим себя тем, что необходимость игры на победу для нас даже и лучше — не будет соблазна начинать матч в шесть защитников. Только вот способны ли наши навязать свою волю и перебегать физически подготовленных латиноамериканцев? Если у Фёдора Смолова впереди не будет поддержки, то его просто съедят, и нам снова придётся уповать на стандарты и отскоки.

Хотя решающие третьи матчи групповых этапов международных турниров мы стабильно проигрываем в любой ситуации — нужна победа или нет. В 2016 — Уэльсу (0:3), в 2014-м — Алжиру (1:1, та ничья была равносильна поражению), в 2012-м — Греции (0:1). За всю историю существования сборной России наши участвовали в плей-офф лишь однажды — в светлом 2008 году. А на турнирах мирового уровня — ни разу. Если не считать участия сборной Российской империи в плей-офф Олимпийских игр 1912 года, которые тогда имели статус главного футбольного турнира на планете.

Перед последним туром турнирная ситуация в группе А выглядит так:

1. Мексика — 4 очка, разница мячей 4–3.

2. Португалия — 4, 3–2.

3. Россия — 3, 2–1.

4. Новая Зеландия — 0, 1–4.

Таким образом, чтобы гарантировать себе выход в полуфинал, России надо выигрывать. Тогда мы выйдем со второго места из группы, если Португалия победит новозеландцев, и с первого при любом другом исходе игры чемпионов Европы и Океании в Петербурге. Но сегодня нас может спасти и ничья — но только в очень маловероятном варианте. Дело в том, что при равенстве очков главным критерием является общая разница мячей. Таким образом, если Россия сыграет вничью с Мексикой, подопечным Станислава Черчесова придётся остаться на поле и ждать вестей из Петербурга. И если Новая Зеландия с любым счётом победит Португалию, то в полуфинал выйдет Мексика, а вслед за ней протиснемся и мы. Косвенно этому может помочь желание тренера "селесау" поберечь Криштиану Роналду, о котором он обмолвился перед третьим туром. С другой стороны, Португалия, к сожалению, себе путёвку в полуфинал ещё не выбила, поэтому поражения постарается не допустить.

И последнее — все привыкли к претензиям к нашим футболистам. Хотелось бы, чтобы после матча их не было к нашим болельщикам. От "Казань-арены" ждём только аншлага и красивой поддержки на протяжении 90 минут. Как метко сказал в нашем опросе один из респондентов, "это сборная России, приходится болеть". Давайте же, действительно, поболеем, а дальше будем критиковать или превозносить. И ждать следующего матча такого статуса — через три дня или уже через год.