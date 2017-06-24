Бойцы ММА дали прогноз на матч Россия — Мексика, сразившись в ушанке и сомбреро

В преддверии битвы за выход в 1/2 финала Кубка конфедераций (сегодня в 18:00) Россия — Мексика бойцы клуба ММА Industrials провели поединок, в котором определили победителя футбольного матча.

Бой прошёл на ринге в клубе Msk CrossFit & Fight Club.

Согласно легенде (поскольку Россия должна играть на победу), "россиянин" выбрал более атакующий стиль и старался с первых мгновений боя лезть в атаку. Однако "мексиканец" умело оборонялся, а в одной из контратак Россия в прямом смысле получила по шапке — национальная экипировка российского бойца слетела с головы. Можем констатировать, что матч начнётся для наших неудачно и, скорее всего, с пропущенного гола.

Однако после перерыва есть надежда, Станислав Черчесов найдёт способ вернуть команду в игру и прорвать оборону соперника. Во втором тайме (раунде) пострадало уже сомбреро: соломенный шлем "мексиканца" после серии ударов в рваном состоянии оказался на полу.

В итоге в поединке бойцов всё решалось в последние секунды: "россиянин" сделал подсечку и повалил соперника на импровизированный ринг.

Остаётся надеяться, что после возможной победы не будут праздновать её так, как иногда это делают.