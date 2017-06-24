Фигуристка Евгения Медведева получила школьный аттестат

17-летняя рекордсменка в фигурном катании закончила школу "Самбо-70" и получила заветный документ.

— Я хочу извиниться перед всеми учителями, потому что бывали такие форс-мажорные ситуации, когда им приходилось ездить ко мне на учебно-тренировочную базу в Новогорске, где проходят сборы. У меня не было свободного времени усердно готовиться к экзаменам из-за тренировок. Всё закончилось хорошо, я рада, — отметила на торжественной церемонии российская спортсменка.

Напомним, что Медведева — двукратная чемпионка мира (2016, 2017), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), двукратная победительница финалов Гран-при (2015, 2016), серебряный призёр Командного кубка мира (2017), двукратная чемпионка России (2016, 2017). Обладательница мировых рекордов в короткой и произвольной программах и по сумме баллов.