Мутко: Другой сборной России не будет, инопланетяне не прилетят за нас играть

Глава Российского футбольного союза (РФС), находящийся в Казани, перед стартом матча Мексика — Россия пообщался с журналистами.

— Мы обновили команду. Только три игрока основного состава предыдущей команды сейчас играют в сборной, — сказал Мутко. — У нас думающий и растущий тренер. Сборная потихоньку возвращает любовь и поддержку болельщиков. У нас очень хорошая амбициозная команда, в ней много молодых талантливых футболистов. Надеюсь, что они будут прогрессировать и мы с вами вместе порадуемся их успехам.

Также Виталий Мутко отметил, что не только наша команда подвергается критике.

— Футбол и в других странах подвержен критике. Хочется, чтобы нашу команду поддерживали, а не выражали своё личное отношение к тренеру или игроку. Нужно создать позитивный фон за год до старта чемпионата мира. Поймите, завтра других футболистов в сборной не будет! Инопланетяне не прилетят за нас играть, — заключил глава РФС.

Напомним, что сегодня, 24 июня, наша команда сыграет с Мексикой. Встреча пройдёт в Казани. Начало — в 18:00 по московскому времени. Лайф будет вести прямую текстовую трансляцию.