Хоккеист Бобровский о новом одноклубнике: Панарин — один из лучших на планете

28-летний голкипер сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" прокомментировал пополнение своей команды соотечественником.

Лучший вратарь НХЛ в сезоне 2016/17 Сергей Бобровский в интервью официальному сайту лиги заявил, что очень рад появлению Артемия Панарина в "Коламбусе".

— Артемий — один из лучших хоккеистов планеты. Креативный, быстрый, с хорошим броском. Очень рад его появлению в рядах "Коламбуса". Уверен, он усилит нашу атаку, — цитирует Бобровского nhl.com.

Напомним, 23 июня стало известно, что "Чикаго Блэкхокс", за который Артемий Панарин выступал два сезона, обменял россиянина в "Коламбус" на американца Брэндона Саада. За два сезона в "Блэкхокс" Артемий провёл 162 матча и набрал 151 очко.

С новой командой Панарин подписал двухлетний контракт на сумму $6 миллионов.