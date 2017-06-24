Хэмилтон выиграл квалификацию на Гран-при Азербайджана, Квят — 11-й

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Хэмилтон выиграл квалификацию на Гран-при Азербайджана, Квят — 11-й

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Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili

На самой быстрой из городских трасс в Баку завершились квалификационные заезды, где лучшими стали пилоты из Mercedes.

Первым квалификацию завершил британский гонщик Льюис Хэмилтон (Mercedes), второй — Валттери Боттас, которому не хватило всего лишь полсекунды, чтобы удержать лидерство. Третьим финишировал Кими Райкконен из Ferrari.

Российский пилот из Toro Rosso Даниил Квят не смог отыграть одну позицию, чтобы попасть в десятку. Хотя в первом сегменте он приехал пятым, а во втором был также 11-м.

Напомним, что основная гонка восьмого этапа "Формулы-1" состоится завтра, 25 июня, в 16:00 по московскому времени.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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