Россия сумасшедшей волевой победой у США выиграла ЧМ по пляжному фрисби — видео

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Россия сумасшедшей волевой победой у США выиграла ЧМ по пляжному фрисби — видео

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Фото: YouTube/World flying disc federation

Пока сборные России по популярным видам спорта продолжают биться за сколько-нибудь достойные результаты, наши национальные команды по самым диковинным дисциплинам берут золото.

В этот раз ей стал пляжный фрисби — игра, в которой надо постараться "занести" (по аналогии с регби или американским футболом) летающую тарелку в зону соперника. Женская сборная России в сумасшедшем финале обыграла безусловного гегемона данного вида спорта — США. Причём счёт в матче шёл до 11, российские девушки проигрывали 6:10 и в итоге в умопомрачительной концовке одержали победу — 11:10.

Вот так выглядит эта необычная забава. Отметим, что трибуны во французском городке Руайан были полны до отказа, а трансляция ведётся с нескольких камер.

Решающий момент игры происходит на 1:25:00

Напомним, ранее мужская сборная России по пляжному футболу также становилась чемпионом мира.

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