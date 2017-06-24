Россия атакует! Стал известен состав сборной на матч против Мексики

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Россия атакует! Стал известен состав сборной на матч против Мексики

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов отошёл от своей предыдущей схемы с одним форвардом и на этот раз в помощь к Фёдору Смолову с первых минут выпустит второго нападающего — Александра Бухарова.

Менее чем через час в Казани начнётся важнейший матч за выход в полуфинал Кубка конфедераций. Россияне сразятся с футболистами из Мексики и со свистком на старт появятся на поле в следующем составе:

Игорь Акинфеев, Георгий Джикия, Виктор Васин, Фёдор Кудряшов, Александр Самедов, Александр Ерохин, Денис Глушаков, Александр Головин, Юрий Жирков, Александр Бухаров, Фёдор Смолов.

У наших соперников на поле "Казань-арены" появятся:

Гирьермо Очоа, Нестер Араухо, Диего Рейес, Джонатан Дос Сантос, Мигель Лаюн, Карлос Вела, Хавьер Эрнандес, Эктор Морено, Эктор Эррера, Андрес Гуадрадо, Ирвинг Лосано.

Встреча начнётся 18:00 по московскому времени. Лайф проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Автор:
Ульяна Аксёнова
УА
Ульяна Аксёнова
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