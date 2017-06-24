Россия атакует! Стал известен состав сборной на матч против Мексики

Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов отошёл от своей предыдущей схемы с одним форвардом и на этот раз в помощь к Фёдору Смолову с первых минут выпустит второго нападающего — Александра Бухарова.

Менее чем через час в Казани начнётся важнейший матч за выход в полуфинал Кубка конфедераций. Россияне сразятся с футболистами из Мексики и со свистком на старт появятся на поле в следующем составе: Игорь Акинфеев, Георгий Джикия, Виктор Васин, Фёдор Кудряшов, Александр Самедов, Александр Ерохин, Денис Глушаков, Александр Головин, Юрий Жирков, Александр Бухаров, Фёдор Смолов.

Представляем составы команд #MEXRUS

LIVE: https://t.co/yh064sjq2O pic.twitter.com/4t9AWgtsrf — #КК2017 (@fifaworldcup_ru) 24 июня 2017 г. У наших соперников на поле "Казань-арены" появятся: Гирьермо Очоа, Нестер Араухо, Диего Рейес, Джонатан Дос Сантос, Мигель Лаюн, Карлос Вела, Хавьер Эрнандес, Эктор Морено, Эктор Эррера, Андрес Гуадрадо, Ирвинг Лосано. Встреча начнётся 18:00 по московскому времени. Лайф проведёт текстовую онлайн-трансляцию.