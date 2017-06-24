Самедов первым за 115 минут ударом в створ ворот забил Мексике

32-летний полузащитник московского "Спартака" и национальной сборной России открыл счёт в важнейшем матче за выход в полуфинал Кубка конфедераций.

Россияне организовали целую серию опаснейших атак у ворот мексиканцев. На 25-й минуте матча Александр Самедов отличным ударом уложил мяч в дальний угол соперника — 1:0!

Этот гол Самедова стал одним из самых ожидаемых на турнире. Ранее россияне попадали в створ ворот соперника в самом первом матче Кубка конфедераций против Новой Зеландии. Тогда Александр Бухаров на последних минутах встречи опасно атаковал противника.

В матче против Португалии ничего опасного для Криштиану и Ко организовать не удалось, в створ наши футболисты не попали ни разу.

Общероссийский праздник от предчувствия выхода в полуфинал турнира прервал защитник мексиканцев Нестор Араухо. На 30-й минуте футболист в стиле Криштиану Роналду забил гол в ворота Игоря Акинфеева — 1:1.

На перерыв команды ушли с двумя единицами на табло "Казань-арены".