Самедов первым за 115 минут ударом в створ ворот забил Мексике

Россияне организовали целую серию опаснейших атак у ворот мексиканцев. На 25-й минуте матча Александр Самедов отличным ударом уложил мяч в дальний угол соперника — 1:0!
Этот гол Самедова стал одним из самых ожидаемых на турнире. Ранее россияне попадали в створ ворот соперника в самом первом матче Кубка конфедераций против Новой Зеландии. Тогда Александр Бухаров на последних минутах встречи опасно атаковал противника.
В матче против Португалии ничего опасного для Криштиану и Ко организовать не удалось, в створ наши футболисты не попали ни разу.
Общероссийский праздник от предчувствия выхода в полуфинал турнира прервал защитник мексиканцев Нестор Араухо. На 30-й минуте футболист в стиле Криштиану Роналду забил гол в ворота Игоря Акинфеева — 1:1.
На перерыв команды ушли с двумя единицами на табло "Казань-арены".
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