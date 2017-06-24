Сборная России в меньшинстве уступила мексиканцам и покинула КК-2017

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Сборная России в меньшинстве уступила мексиканцам и покинула КК-2017

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Фото: REUTERS/Darren Staples

Подопечные Станислава Черчесова проиграли сборной Мексики в решающем матче на Кубке конфедераций со счётом 1:2.

Сборная России уверенно начала третью игру на домашнем турнире. На 30-й минуте счёт открыл полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов с передачи Александра Ерохина.

<p>Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович</p>

Но спустя пять минут ответили мексиканцы. Хавбек португальского клуба "Порту" Эктор Эррера отдал точный пас защитнику Нестору Араухо, который и поразил ворота Игоря Акинфеева. После первой 45-минутки — 1:1.

<p>Фото: РИА Новости / Максим Богодвид</p>

Во втором тайме россияне начали с атаки. Самедов оформил дубль на 48-й минуте, но судья успел зафиксировать положение "вне игры". Следом 21-летний нападающий ПСВ Ирвин Лосано вывел свою команду вперёд на 52-й минуте. Затем отличился Эктор Морено, но, воспользовавшись видеоповтором, судья отметил уже второй гол в этом матче.

<p>Фото: РИА Новости / Антон Денисов</p>

После этого судейского решения всё уже складывалось не в нашу пользу. На 68-й минуте был удалён Юрий Жирков. В меньшинстве противостояли россияне, но отыграться так и не смогли. Увы, 2:1 в пользу сборной Мексики.

Подробнее с ходом матча вы можете ознакомиться в текстовой трансляции, которую вёл Лайф.

Таким образом, из группы А в полуфинал выходят Португалия и Мексика, а наша команда выбывает из Кубка конфедераций.

Завтра, 25 июня, состоятся матчи Чили — Австралия и Германия — Камерун. Обе встречи начнутся в 18:00.

Кубок конфедераций. Группа А.

Мексика — Россия — 2:1.

Голы: Самедов (25), Араухо (30), Лосано (52).

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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