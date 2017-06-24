Новозеландцы уступили Португалии и вместе с россиянами первыми покидают КК-2017

Удивительно, но матч начался на равных. Полноценных моментов у ворот португальцев сборной Новой Зеландии создать не удалось, но и бессильными эти ребята тоже не выглядели. Таким был футбол в первые 20 минут.
Вторая половина встречи прошла под диктовку чемпионов Евро-2016. И новозеландцам очень повезло, что в первом тайме они отделались всего двумя голами.
На 33-й минуте Роналду реализовал пенальти, забив с правой ноги в правую девятку. Голкипер новозеландцев не угадал и завалился в противоположный угол — 0:1.
Следующий гол португальцы отпраздновали на 37-й минуте. Где-то с шести метров в касание точно в угол ворот пробил Бернарду Силва — 0:2.
После перерыва новозеландцы пропустили ещё два гола — на 80-й минуте от Андре Силвы и на 91-й от Нани.
Кубок конфедераций. Группа А.
Новая Зеландия — Португалия — 0:4 (0:2)
Голы: Роналду, 33 (пенальти). Силва Б., 37. Силва А., 80. Нани, 90+1.
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