Весь мир — футбол, а ты в нём сборная России. Реакция Сети на вылет из КК-2017

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Весь мир — футбол, а ты в нём сборная России. Реакция Сети на вылет из КК-2017

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Фото: РИАНовости/Владимир Астапкович

Многие его предсказывали, некоторые о нём шутили, но в очередной раз никто не готов его принять. Поражение сборной России от Мексики (1:2) и провал на домашнем турнире устами Рунета.

Вашему вниманию порция "классических" упрёков от футбольных болельщиков во "ВКонтакте". Вероятно, наши игроки давно перестали обращать какое-либо внимание на "дежурные" оскорбления.

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Среди разочарованных нашлись и поэты...

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Также в стан страстных, но обманутых фанатов затесались философы.

Особое внимание, как водится, привлёк голкипер сборной — Игорь Акинфеев.

Из этого поста понятно, что виноваты нападающий "Рубина" и сборной России Максим Канунников, Станислав Черчесов с помощниками, и руководство РФС. Короче, досталось всем.

Некоторые с серьёзным пессимизмом заглянули в ближайшее будущее...

Тему домашнего ЧМ-2018 комментаторы быстро подхватили и предложили нашим футболистам посмотреть турнир с трибун.

Кто-то, проанализировав итоги матча, решил, что уже никогда не сможет верить в свою сборную. Грустно, согласитесь.

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Автор:
Ульяна Аксёнова
УА
Ульяна Аксёнова
Соавторы:
Галина  Глазко
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