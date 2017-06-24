Весь мир — футбол, а ты в нём сборная России. Реакция Сети на вылет из КК-2017

Многие его предсказывали, некоторые о нём шутили, но в очередной раз никто не готов его принять. Поражение сборной России от Мексики (1:2) и провал на домашнем турнире устами Рунета.

Вашему вниманию порция "классических" упрёков от футбольных болельщиков во "ВКонтакте". Вероятно, наши игроки давно перестали обращать какое-либо внимание на "дежурные" оскорбления.

Среди разочарованных нашлись и поэты...

Также в стан страстных, но обманутых фанатов затесались философы.

Весь мир - футбол,

А ты в нём сборная России#РоссияМексика — Igor Skripnikov (@Skr33pnikoff) 24 июня 2017 г.

Особое внимание, как водится, привлёк голкипер сборной — Игорь Акинфеев.

Игорь Акинфеев - вратарь, который провалил все крупные турниры, за что нам всё это!!! #РоссияМексика — фродо (@hankalenok) 24 июня 2017 г.

Из этого поста понятно, что виноваты нападающий "Рубина" и сборной России Максим Канунников, Станислав Черчесов с помощниками, и руководство РФС. Короче, досталось всем.

Макс Канунников - олицетворение бездарности лимита, То, что Смолова меняют на него - олицетворение бездарности тренерского штаба. #MEXvRUS — Тёма (@_te__ma) 24 июня 2017 г.

Некоторые с серьёзным пессимизмом заглянули в ближайшее будущее...

Ну что... вылет с ЧМ 2018 уже отрепетировали!!! Можно начинать репетировать непопадание на Чемпионат Европы 2020 #РоссияМексика — Alexey Fischer (@london4983) 24 июня 2017 г.

Тему домашнего ЧМ-2018 комментаторы быстро подхватили и предложили нашим футболистам посмотреть турнир с трибун.

Сняться с #ЧМ2018 нашим было бы разумным решением, мы лучше посмотрим на на другие команды, без переживаний и нервотрёпки! #РоссияМексика — Vadimchik (@VadimBeridze25) 24 июня 2017 г.

Кто-то, проанализировав итоги матча, решил, что уже никогда не сможет верить в свою сборную. Грустно, согласитесь.