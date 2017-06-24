Весь мир — футбол, а ты в нём сборная России. Реакция Сети на вылет из КК-2017

Вашему вниманию порция "классических" упрёков от футбольных болельщиков во "ВКонтакте". Вероятно, наши игроки давно перестали обращать какое-либо внимание на "дежурные" оскорбления.
Среди разочарованных нашлись и поэты...
Также в стан страстных, но обманутых фанатов затесались философы.
Весь мир - футбол,— Igor Skripnikov (@Skr33pnikoff) 24 июня 2017 г.
А ты в нём сборная России#РоссияМексика
Особое внимание, как водится, привлёк голкипер сборной — Игорь Акинфеев.
Игорь Акинфеев - вратарь, который провалил все крупные турниры, за что нам всё это!!! #РоссияМексика— фродо (@hankalenok) 24 июня 2017 г.
#россиямексика #MEXvRUS Ахаха...я ржу! Ну такой позор! Акинфеев лучший вратарь? Пусть идет грузчиком или...каратистом. ЧМ - 2018 позор будет pic.twitter.com/Ne5j3awEnB— Евгений Франко (@John07Franko) 24 июня 2017 г.
Коротко и цензурно о матче #РоссияМексика https://t.co/22WQyBkKbx Не #футбол, а #ногомяч. pic.twitter.com/8ZZOcvzaem— Бряности (@Bryanosti) 24 июня 2017 г.
Вот и все!!! #ConfedCup2017, давай до свидания! Каратэ-пацан снова неприятно удивил! #MEXvRUS #Nocomments #TheEnd— Victoria Vorobyova (@Vikson88) 24 июня 2017 г.
Из этого поста понятно, что виноваты нападающий "Рубина" и сборной России Максим Канунников, Станислав Черчесов с помощниками, и руководство РФС. Короче, досталось всем.
Макс Канунников - олицетворение бездарности лимита, То, что Смолова меняют на него - олицетворение бездарности тренерского штаба. #MEXvRUS— Тёма (@_te__ma) 24 июня 2017 г.
Некоторые с серьёзным пессимизмом заглянули в ближайшее будущее...
Ну что... вылет с ЧМ 2018 уже отрепетировали!!! Можно начинать репетировать непопадание на Чемпионат Европы 2020 #РоссияМексика— Alexey Fischer (@london4983) 24 июня 2017 г.
Тему домашнего ЧМ-2018 комментаторы быстро подхватили и предложили нашим футболистам посмотреть турнир с трибун.
Сняться с #ЧМ2018 нашим было бы разумным решением, мы лучше посмотрим на на другие команды, без переживаний и нервотрёпки! #РоссияМексика— Vadimchik (@VadimBeridze25) 24 июня 2017 г.
Кто-то, проанализировав итоги матча, решил, что уже никогда не сможет верить в свою сборную. Грустно, согласитесь.
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