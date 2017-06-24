Сын Жириновского: Жиркову надо дать в морду!

Член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) и по совместительству сын лидера ЛДПР Игорь Лебедев в разговоре с порталом "Чемпионат.com" прокомментировал поражение сборной России в матче против мексиканцев (1:2).

По мнению Игоря Лебедева, главные виновники сегодняшнего поражения национальной сборной России — полузащитник Юрий Жирков, получивший красную карточку, и голкипер Игорь Акинфеев.

— Жирков, человек с таким богатым опытом и профессионализмом, не имеет права в таком матче получать две жёлтые карточки. По-мужски, в раздевалке ему надо в морду дать! Он подвёл команду, нельзя так! Обе карточки — не игровые моменты, а его неспортивное, непрофессиональное поведение. Сдержись! Ты один из самых опытных игроков сборной наряду с Акинфеевым, возрастной и имеющий огромное количество международных матчей за спиной, — сказал Лебедев. — Один ляпы допускает, другой подставляет, а сейчас вся страна будет хаять ребят, которые реально бились. Эти два игрока испортили нам всю малину.

Напомним, проигрыш Мексике оставил россиян на третьем месте в группе А, что не позволяет ей сыграть в полуфинальных матчах Кубка конфедераций.