Черчесов записал трогательное обращение к российским болельщикам

Главный тренер нашей национальной команды обратился к фанатам через официальный "твиттер" сборной России.

— Турнир для нас, к сожалению, завершился, но мы хотели бы поблагодарить болельщиков. Поддержку мы чувствовали везде: в аэропортах, во время перелётов, во время общения на улице и, естественно, на стадионах. Мы читаем их отклики. Если в спортивном плане нам не удалось сделать то, что мы планировали, то в моральном плане мы сделали шаг вперёд, и нас ждут лучшие времена. Спасибо, — сказал Черчесов.

Напомним, что сборная России покинула Кубок конфедераций, проиграв мексиканцам со счётом 1:2.