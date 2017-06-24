Черчесов записал трогательное обращение к российским болельщикам

Наставник @TeamRussia Станислав Черчесов благодарит болельщиков за поддержку! pic.twitter.com/WrOnyFi5NZ— Сборная России (@TeamRussia) 24 июня 2017 г.
— Турнир для нас, к сожалению, завершился, но мы хотели бы поблагодарить болельщиков. Поддержку мы чувствовали везде: в аэропортах, во время перелётов, во время общения на улице и, естественно, на стадионах. Мы читаем их отклики. Если в спортивном плане нам не удалось сделать то, что мы планировали, то в моральном плане мы сделали шаг вперёд, и нас ждут лучшие времена. Спасибо, — сказал Черчесов.
Напомним, что сборная России покинула Кубок конфедераций, проиграв мексиканцам со счётом 1:2.
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