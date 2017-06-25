На покой или в бой? Четыре варианта продолжения карьеры Фёдора Емельяненко

Поражение российской легенды ММА Фёдора Емельяненко на турнире Bellator 180 от американца Мэтта Митриона оставило больше вопросов, чем ответов. Главный из них — как дальше будет развиваться карьера Последнего Императора? Именно на него и попытался ответить Лайф.

"Я хочу продолжить карьеру". Если кто-то ждал от Фёдора других слов после поражения от Мэтта Митриона, ему придётся посмотреть как минимум ещё один поединок Последнего Императора. Вопрос в другом: кто и когда будет его соперником?

Реванш с Митрионом

Самый читаемый и самый, как мне кажется, правильный вариант. Вам правда хватило чуть больше минуты, чтобы понять, что Фёдор уже не тот? Думаю, этого времени в первую очередь не хватило самому Емельяненко, потерпевшему одно из самых нелепых поражений в карьере — обоюдный нокдаун, обернувшийся для россиянина нокаутом.

Почему проигравшим в размене оказался именно Фёдор? У Митриона более крепкая голова, более мощный удар или он попросту попал по Емельяненко на мгновение раньше. Нечто подобное, если кто помнит, произошло несколько лет назад в бою полусредневесов UFC Карлоса Кондита и Дэна Харди. Во время размена кулак американца первым воткнулся в челюсть соперника, в результате чего Харди "доносил" свой удар уже в полубессознательном состоянии.

Фёдор совершил ошибку, решившись на рубку с гораздо более габаритным соперником. Но это вряд ли стоит объяснять возрастом россиянина или тем, что "он уже не тот". Если вспомнить первое поражение Емельяненко в поединке с Фабрисиу Вердумом, то там Последний Император также по необъяснимой причине полез прямо в "треугольник" к одному из лучших мастеров бразильского джиу-джитсу в современном ММА. Хотя на поверхности лежала совсем иная стратегия ведения того боя.

Как бы то ни было, главный поединок Bellator 180 между Фёдором Емельяненко и Мэттом Митрионом оставил слишком много вопросов, чтобы позволить зрителям так и не узнать ответы на них.

Сергей Харитонов

Сразу после окончания шоу в "Мэдисоне" другой знаменитый российский тяжеловес Сергей Харитонов, также имеющий контракт с промоушеном Скотта Кокера, выразил интерес к поединку с Митрионом. В разговоре с Лайфом боец команды "Витязь Fight" отметил, что болел за Фёдора:

— Однозначно болел за Фёдора, — сказал Харитонов. — Он представляет нашу страну, поэтому тут не может идти и речи о каком-то соперничестве. Для меня Россия — это моя страна, я её патриот. Чем больше у нас побед, тем лучше.

Несмотря на поддержку Фёдора, Сергей уже говорил, что при определённых обстоятельствах готов провести поединок с Последним Императором. Однако сам Емельяненко ранее не раз отмечал, что биться с соотечественниками он не намерен. Конечно, сейчас рано говорить о перспективах этого боя что-то определённое. Тут гораздо больше "против", чем "за".

Сразу после поражения Фёдора Bellator выпустил афишу своего следующего турнира. Со-главным его боем будет сражение обидчика Харитонова Хавьера Айалы и экс-тяжа UFC Роя Нельсона, которого ещё совсем недавно называли следующим соперником Сергея. Теперь, судя по всему, вариантов у Десантника три: месть за Фёдора (именно так в США подадут его бой с Митрионом), поединок с самим Фёдором или же встреча с Чейком Конго.

Зная любовь Скотта Кокера к драматизму и громким афишам, темнокожему французу он позвонит в последнюю очередь.

Чейл Соннен

"Я заставил Тито Ортиса сдаться менее, чем через минуту. Я унизил Силву в главном бою вечера. И теперь я иду за тобой, Фёдор Емельяненко, мне хватит одной попытки". Это мог сказать только он — любитель попинать мёртвых, раненых и, что самое главное, живых львов. Чейл Соннен по очкам победил ветерана PRIDE и UFC Вандерлея Силву и сразу же попросил Bellator дать ему Емельяненко.

Думаю, этот вариант Американский Гангстер вынашивал уже давно. На пресс-конференциях перед турниром в Нью-Йорке он частенько уделял внимание не только Вандерлею, но и Фёдору. Да, Соннен и Емельяненко представляют разные весовые категории. Но вряд ли набор необходимого веса станет для Чейла проблемой. Гораздо большей неприятностью для сторонников этого варианта будет уже озвученное желание самого Фёдора реваншировать поражение от Митриона и его не слишком большой интерес к персоне Соннена.

Всё-таки Последний Император — это последний человек в ММА, которого можно вывести из себя "трэш-токингом". Поэтому я даже не знаю, какие слова должен произнести Чейл, чтобы Емельяненко попросил Скотта Кокера дать ему этот бой.

Завершить карьеру

Самый популярный вариант в комментариях ко всем новостям о поражении Фёдора одновременно является и самым невероятным. Мы точно не знаем, сколько боёв по контракту с Bellator должен провести Емельяненко. Но точно не один и даже не два. Как сообщала американская пресса, соглашение подразумевает "несколько выступлений". И вряд ли Кокер откажется от возможности заработать на каждом из них.

Поражение Фёдора (несмотря на нокаут) вряд ли можно назвать абсолютным деклассированием. Фатальная ошибка, недочёты в подготовке, всё что угодно. Но среди причин неудачи россиянина в поединке с Митрионом нет тех, из-за которых болельщики больше не заплатят за право посмотреть на живого Емельяненко. Не захочет уходить на такой ноте и сам Последний Император. Он не для того становился лучшим тяжеловесом в истории, чтобы покидать клетку на щите...