Виталий Мутко: В нашем футболе никогда не было допинга

Вице-премьер РФ и президент Российского футбольного союза (РФС) прокомментировал новость британских СМИ о допинг-нарушениях игроков сборной России в 2014 году на чемпионате мира.

— Не стоит обращать внимания на это, британские СМИ с 2010 года пишут о нас негативно, — заметил Виталий Мутко в разговоре с ТАСС. — В футболе никогда не было и не будет допинга. Нашу сборную проверяют постоянно, и допинг-контроль есть на всех матчах.

— Вчера гулял по Казани, общался с болельщиками. Люди приехали семьями со всех уголков России и из других стран. Все очень доброжелательны. Лучше бы про это написали, — подытожил президент РФС.

Напомним, ранее британские издания сообщили, что ФИФА проводит расследование в отношении 23 футболистов сборной РФ.