ФИФА: На КК-2017 и на ЧМ-2014 у сборной России отрицательные допинг-пробы

В Международной федерации футбола изданию "Чемпионат" прокомментировали новость о применении допинга российскими футболистами на мировом первенстве и Кубке конфедераций.

— У каждого игрока, принявшего участие в Кубке конфедераций, на анализ брали кровь и мочу. Все результаты были отрицательными. Все допинг-тесты игроков, которые принимали участие в чемпионате мира в 2014-м, дали отрицательный результат, в том числе и у членов сборной России. ФИФА отвечала за тесты и направила все образцы в аккредитованную лабораторию WADA, находящуюся в Лозанне. Такая же процедура действует и на Кубке конфедераций.

Также в ФИФА отметили, что продолжают изучать дело по докладу Ричарда Макларена.

–Мы находимся в тесном сотрудничестве с WADA и продолжаем расследование в отношении футболистов, о которых шла речь в докладе Макларена. ФИФА не комментирует информацию по поводу конкретных игроков, поскольку мы не можем раскрывать детали расследований, — сообщила пресс-служба Международной федерации футбола.

Напомним, что ранее британские СМИ написали о положительных допинг-пробах российских футболистов на чемпионате мира в 2014 года. Эту новость уже прокомментировал Виталий Мутко, отметив, что в нашем футболе никогда не было допинга.