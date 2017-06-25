"Енисей" Аленичева проиграл "Уфе" и остался без капитана

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"Енисей" Аленичева проиграл "Уфе" и остался без капитана

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Фото: twitter.com/FCEnisey

Красноярский клуб провёл второй матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Новогорске, где уступил команде Сергея Семака.

Красноярский "Енисей", который недавно возглавил бывший тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев, проиграл команде Сергея Семака со счётом 0:2. Оба гола забил 27-летний нигерийский нападающий "Уфы" Кехинде Фатаи.

Примечательно, что в воротах команды из Сибири уже наигрывается Сергей Чепчугов, покинувший московский ЦСКА.

Отметим, что в первом матче на сборах "Енисей" одержал победу над "Спартаком-2", но лишился своего капитана. Александр Харитонов получил перелом малой берцовой кости по ходу игры с москвичами. Поэтому на матч против уфимской команды футболисты вышли в майках с надписью "Саша, мы с тобой!"

Напомним, что и "Уфа", и "Енисей" проводят свой первый учебно-тренировочный сбор в Новогорске.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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