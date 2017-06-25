"Енисей" Аленичева проиграл "Уфе" и остался без капитана

Красноярский клуб провёл второй матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Новогорске, где уступил команде Сергея Семака.

Красноярский "Енисей", который недавно возглавил бывший тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев, проиграл команде Сергея Семака со счётом 0:2. Оба гола забил 27-летний нигерийский нападающий "Уфы" Кехинде Фатаи.

Примечательно, что в воротах команды из Сибири уже наигрывается Сергей Чепчугов, покинувший московский ЦСКА.

Отметим, что в первом матче на сборах "Енисей" одержал победу над "Спартаком-2", но лишился своего капитана. Александр Харитонов получил перелом малой берцовой кости по ходу игры с москвичами. Поэтому на матч против уфимской команды футболисты вышли в майках с надписью "Саша, мы с тобой!"

Александр Харитонов в матче со "Спартаком-2" получил перелом малой берцовой кости. Клуб желает капитану скорейшего выздоровления! pic.twitter.com/LjeVeiibAy — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 25 июня 2017 г.

Напомним, что и "Уфа", и "Енисей" проводят свой первый учебно-тренировочный сбор в Новогорске.