Что такое балеро и как с ним играть? Мастер-класс от мексиканского фаната

Болельщик сборной Мексики, которая вчера обыграла российскую команду, специально для Лайфа продемонстрировал, как играть с их традиционной деревянной игрушкой.

Мексиканские болельщики — одни из самых ярких на Кубке конфедераций, который проходит в России. Например, Тони Мартинес находится в нашей стране с самого начала этого футбольного турнира. Здесь он уже обрёл друзей, которых учит говорить по-испански и играть с известной мексиканской игрушкой балеро.

После матча с Россией, где наша команда уступила, Тони поблагодарил Казань, где состоялся матч.

— Я очень устал! Эмоции просто не передать словами! Это уже вторая победа моей сборной на Кубке конфедераций. Теперь мы возвращаемся в Сочи и говорим: "Пока, "Казань-арена"! Спасибо, Казань, за всё!"

Напомним, что сборная России проиграла Мексике в третьем матче на Кубке конфедераций и выбыла с домашнего турнира.