Гран-при Азербайджана остановлен из-за многочисленных аварий — видео

Гонка началась со зрелищного старта, а уже через несколько кругов начались первые сходы. Среди первых неудачников гонки был россиянин Даниил Квят из-за проблем с электроники.
¡Safety Car en pista! Han tardado, el coche de Kvyat llevaba parado más de dos vueltas ahí. #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/judZjYHrFp— Juanjo Sáez F1 (@JuanjoSaezF1) 25 июня 2017 г.
На трассе появился сейфти-кар, но он контактную борьбу между пилотами только обострил. В одном из моментов сошлись два главных фаворита чемпионата — Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель. Британец резко замедлился, и немец врезался в него сзади. Феттель настолько оказался недоволен инцидентом, что поехал в лучших традициях некоторых российских водителей разбираться с обидчиком. Поравнявшись с "Мерседесом" конкурента, он направил свою "Феррари" прямо в корпус машины Хэмилтона.
Lewis frenaba tanto al grupo que Vettel ha llegado a tocarse con él #AzerbaijanGP pic.twitter.com/q8FmUsYcoD— Victor F1 (@g3of1) 25 июня 2017 г.
Параллельно из-за аварий сошли две "Форс Индии" Серхио Переса и Эстебана Окона, столкнувшиеся между собой, а также партнёр Феттеля по "Феррари" Кими Райкконен.
Когда возобновится заезд, пока неизвестно.
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