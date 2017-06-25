Ветеран "Спартака": Черчесов устроил в сборной блат и убивает ребят!

Чемпион СССР 1962 года в составе красно-белых Валерий Рейнгольд в интервью Лайфу рассказал о своих впечатлениях от Кубка конфедераций и перспективах Станислава Черчесова на посту тренера сборной России.

— Как оцените результат нашей команды на турнире? — первый вопрос выдающемуся спартаковцу.

— За выступление могу поставить только жирную двойку. Играли дома, условия идеальные. Но команда оказалась неконкурентоспособна. С Мексикой пытались играть, временами переигрывали соперника. Ребята забегали. Так что за этот матч, возможно, даже четвёрка. Но ошибок полно. Про Акинфеева вообще молчу.

— Что с ним произошло?

— Акинфееву надо отдохнуть от сборной. Человек устал, он мало реагирует на происходящее. Когда вратарю забрасывают мяч за шиворот, с футболом надо заканчивать. Второй мяч в игре против Мексики — без комментариев. У нас отличная вратарская школа, надо искать замену на чемпионат мира. Игорь — опытный парень, он может быть в составе. Но не основным.

— Что скажете о тренере? Он больше виноват в результате? Игроки?

— Черчесов просто убивает наших ребят. Он устроил в сборной блатные дела! Какого хера там делает Габулов? Это играет аул в горах или сборная России? Я не знаю. Хотелось бы увидеть объяснение. Ладно бы играл в "Арсенале" на уровне лучших, но нет же такого! В сборной должны играть сильнейшие, для этого она и существует. Попросил бы господина Черчесова относиться к работе посерьёзнее. Почему не взят Денисов из "Локомотива"? Слышу потусторонние разговоры о конфликте в "Динамо". Но это не критерий.

— Черчесова надо менять, получается?

— Не надо его менять, пускай работает. Но он должен делать выводы. Наш футбол не конкурентоспособен. С Фарерами — да. А с Мексикой, Чили — сразу начинаем допускать детские ошибки. Приплыли, что называется. Сборная — не мастера, а подмастерья. Не можем один в один обыграть и совершенно не умеем играть без мяча, а это ключевая вещь.

— Всё это исправимо за год?

— А Черчесов сколько у руля сборной? 10 месяцев. Ну что-то же можно сделать. Сдвиги есть, но пока больше сумбура, чем мастерства. Попытались что-то с Мексикой, пошумели... Вот ответьте мне, что Бухаров делал на поле? Васин? Смолов где, наш лучший бомбардир? Новой Зеландии и я бы забил в 70 лет. Кого можно выделить? Глушакова. Ещё нескольких Глушаковых в центр, и тогда что-то может на чемпионате мира получиться. Нужна конкуренция!

Да, конечно, я понимаю, что при всей моей критике этот состав надо наигрывать. Может быть, я многого хочу. А как иначе?