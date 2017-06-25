Мутко сравнил Акинфеева с Буффоном и назвал порядочным человеком

Виталий Мутко отметил, что не представляет сборную без Игоря Акинфеева, и призвал не обращать внимания на его критику.
— Игорь Акинфеев — это капитан сборной России. Мы не мыслим сборную без него. Это парень, который столько лет служит российскому футболу, он — топовый спортсмен и порядочный человек. Акинфеев создаёт микроклимат в команде, а ошибки бывают и у Буффона (Джанлуиджи Буффон — голкипер сборной Италии, чемпион мира 2006 года. — Прим. Лайфа), — сказал Мутко.
Напомним, вчера сборная России уступила команде из Мексики (1:2) и, заняв третье место в группе А, выбыла из розыгрыша Кубка конфедераций.
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