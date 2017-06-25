Немцы выбили Камерун из Кубка конфедераций и сразятся с Мексикой за финал

В Сочи действующие чемпионы мира по футболу в большинстве победили лучшую сборную африканского континента — 3:1.

В первой половине матча сборные Германии и Камеруна показали качественный и приблизительно равный футбол. Первые без особой инициативы играли на чужой половине поля и позволяли соперникам изредка появляться на своей территории. Однако трибуны олимпийской арены "Фишт" голов в первые 45 минут не увидели.

Первые минуты второго тайма подарили сочинским зрителям долгожданные эмоции от голевой атаки. На 48-й минуте немецкий полузащитник Керем Демирбай из-за пределов штрафной соперника точно и сильно пробил в правую девятку камерунцев — 1:0.

Через 15 минут страсти на поле "Фишт" накалились. Колумбийский арбитр, посмотрев видеоповтор и посоветовавшись с помощниками, оставил камерунцев вдесятером. После спорной прямой красной карточки поле покинул защитник Эрнест Мабука.

Пока камерунские футболисты приходили в себя, немцы не растерялись и увеличили отрыв. На 66-й минуте отличился Тимо Вернер — 2:0.

После второго пропущенного мяча камерунцы не отчаялись и ответили неожиданной атакой. На 78-й минуте головой ворота тер Штегена поразил Венсан Абубакар — 2:1.

Через три минуты зрители в Сочи увидели четвёртый гол в матче. Отличился всё тот же немецкий форвард Тимо Вернер — 3:1!

Камерун заканчивает выступление на Кубке конфедераций, а Германия с первого места в группе В в полуфинале сыграет со сборной Мексики. Матч состоится 29 июня в Сочи.

Кубок конфедераций. Группа В.

Германия — Камерун — 3:1 (0:0).

Голы: Демирбай, 48. Вернер, 66. Абубакар, 79. Вернер, 81.