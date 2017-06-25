Чилийцы сыграли на "Спартаке" вничью с Австралией и побьются с Роналду за финал

В упорном поединке южноамериканцы отобороняли путёвку в 1/2 финала Кубка конфедераций, сведя матч с австралийцами к ничейному исходу — 1:1.

Турнирный расклад перед последним туром в группе В был прост — по сути игрались два четвертьфинала, но Австралии и Камеруну для выхода в следующую стадию были нужны победы над Чили и Германией соответственно в два мяча. В общем, особой борьбы никто не ждал. А зря.

Представляющие азиатский континент австралийцы вышли на "Спартак" с настроем биться от первой до последней минуты, а вёл "соккеруз" в бой легендарный 37-летний капитан Тим Кэхилл, проводивший 100-й матч за сборную. За особое рвение и опасный подкат на чужой половине поля он даже получил в первом тайме жёлтую карточку. И сразу после этого "напихал" своим партнёрам, крикнув о необходимости идти вперёд и прессинговать.

В конце первого тайма усилия австралийцев окупились: красивую комбинацию завершил голом Джеймс Троизи. И сразу представители страны кенгуру могли виртуально выйти в 1/2 финала, забив второй, но не смогли втроём переиграть после подачи оставшегося в одиночестве в воротах Клаудио Браво.

После перерыва тренер чилийцев Хуан Пицци сделал замены, и игра отдалилась от ворот Браво, а Австралия — от полуфинала. А на 67-й минуте сокрушительный удар по интриге и воротам Мэтью Райана нанёс Мартин Родригес, сравняв счёт.

Австралийцы создали ещё несколько опасных моментов и вполне могли снова выйти вперёд в битве при Тушино, но необходимого результата не добились. Зато покинули турнир с высоко поднятой головой, и если в следующем году приедут в Россию на чемпионат мира, то наверняка не затеряются.

А сборная Чили ничьей подарила нам полуфинал с Португалией и Криштиану Роналду. Он состоится в Казани 28 июня.

Кубок конфедераций. Группа В

Чили — Австралия — 1:1 (0:1)

Голы: Троизи, 42 (0:1). Родригес, 67 (1:1).

Турнирное положение:

1. Германия — 7 очков

2. Чили — 5

3. Австралия — 2

4. Камерун — 1

В полуфиналах встречаются: Португалия — Чили, Германия — Мексика.