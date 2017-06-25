Судья матча Германия — Камерун не смог с первого раза удалить футболиста

Любопытный эпизод произошёл на 65-й минуте матча группы В Кубка конфедераций в Сочи.

Колумбийский судья Вильмар Рольдан Перес после фола камерунца Эрнеста Мабуки на Эмре Джане запросил помощь видеоарбитра. Первый просмотр картинки привёл к тому, что Перес показал прямую красную карточку Себастьену Сиани, который к эпизоду отношения не имел.

Решение вызвало буйство африканцев на поле и саркастические аплодисменты самого Сиани. Однако на этом курьёзная ситуация не закончилась.

К арбитру ещё раз обратились из видеостудии, и только что изгнанный и ещё не успевший уйти с поля Сиани был возвращён в игру. А красный свет был показан со второй попытки Мабуке.

Сразу после удаления камерунцы пропустили второй мяч.