Денис Глушаков: Болельщики, не судите строго

31-летний полузащитник московского "Спартака" и национальной сборной России после вылета с Кубка конфедераций обратился к фанатам.

Денис Глушаков на своей официальной странице в "Инстаграме" выложил фотографию, на которой он позирует на фоне сочинской арены "Фишт", а под снимком футболист написал обращение к разочарованным болельщикам.

— Дорогие болельщики! Спасибо вам большое за поддержку! Чувствовалось, что мы играли дома, в России. Мы — русские, и не судите строго. Отдались игре полностью, но футбол — это игра! — гласит запись.

Напомним, сборная России после трёх туров группового этапа Кубка конфедераций заняла лишь третью сточку в группе А, что не позволило ей пройти дальше.