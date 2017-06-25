Денис Глушаков: Болельщики, не судите строго

Денис Глушаков на своей официальной странице в "Инстаграме" выложил фотографию, на которой он позирует на фоне сочинской арены "Фишт", а под снимком футболист написал обращение к разочарованным болельщикам.
— Дорогие болельщики! Спасибо вам большое за поддержку! Чувствовалось, что мы играли дома, в России. Мы — русские, и не судите строго. Отдались игре полностью, но футбол — это игра! — гласит запись.
Дорогие болельщики! Спасибо вам большое за поддержку! Чувствовалось, что мы играли дома, в России. Мы - русские, и не судите строго. Отдались игре полностью, но футбол - это игра!#сочи россия#одна#команда#одна#жизнь#мырусские#братство #одноцелое #футбол#игра #кубокконфедерации2017 #rus#russia#москва#казань#питер #глушаков#кк2017#cupconfederations #confedcup #glushakov #матч #спорт #repost#football #sport #
Напомним, сборная России после трёх туров группового этапа Кубка конфедераций заняла лишь третью сточку в группе А, что не позволило ей пройти дальше.
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