В Сеть выложили фото новой формы "Спартака"

Интернет-портал Footyheadlines опубликовал фотографии формы московской команды на сезон 2017/2018.

невероятно красивая и оригинальная новая форма Спартака

(нет). pic.twitter.com/jyaQ9sLjNJ — Егор Максимов (@egor_mq) 26 июня 2017 г.

На домашнем и гостевом комплектах отсутствуют уже традиционные полосы на груди. Также теперь эмблема красно-белого клуба находится слева, а ранее она была расположена посередине. На внутренней стороне воротника появилась надпись: "Мы все одной крови".

Напомним, что "Спартак" по итогам предыдущего сезона стал чемпионом. Золотых медалей красно-белые не завоёвывали с 2001 года.