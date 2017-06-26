В Сеть выложили фото новой формы "Спартака"

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В Сеть выложили фото новой формы "Спартака"

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов 

Интернет-портал Footyheadlines опубликовал фотографии формы московской команды на сезон 2017/2018.

<p>Фото: twitter.com</p>

На домашнем и гостевом комплектах отсутствуют уже традиционные полосы на груди. Также теперь эмблема красно-белого клуба находится слева, а ранее она была расположена посередине. На внутренней стороне воротника появилась надпись: "Мы все одной крови".

Напомним, что "Спартак" по итогам предыдущего сезона стал чемпионом. Золотых медалей красно-белые не завоёвывали с 2001 года.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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