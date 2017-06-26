В Сеть выложили фото новой формы "Спартака"

невероятно красивая и оригинальная новая форма Спартака— Егор Максимов (@egor_mq) 26 июня 2017 г.
(нет). pic.twitter.com/jyaQ9sLjNJ
На домашнем и гостевом комплектах отсутствуют уже традиционные полосы на груди. Также теперь эмблема красно-белого клуба находится слева, а ранее она была расположена посередине. На внутренней стороне воротника появилась надпись: "Мы все одной крови".
Напомним, что "Спартак" по итогам предыдущего сезона стал чемпионом. Золотых медалей красно-белые не завоёвывали с 2001 года.
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