СМИ: Благотворительный фонд Месси скрыл €10 млн дохода

По сообщениям ABC, организация помощи детям Fundacion Leo Messi служила прикрытием в нечистом бизнесе аргентинского футболиста.

Налоговые страсти вокруг известных футболистов продолжают кипеть. Казалось, мы уже успели забыли о гигантском долге Криштиану Роналду перед испанской казной (€15 миллионов. — Прим. Лайфа), как в списке "плохишей" замаячил главный конкурент португальца в мире футбола — 31-летний нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

Как сообщают журналисты, благотворительный фонд Лео его имени с момента основания (2007 год. — Прим. Лайфа) и по 2015 год не декларировал большую часть доходов.

Репортёры утверждают, что на самом деле организация был лишь прикрытием в бизнес-делах футболиста.

В 2009 году Лионель Месси вместе с отцом открыл представительство Fundacion Leo Messi в родном аргентинском городе Росарио, но зарегистрировал свою организацию как общественную в Испании. Журналисты информируют, что именно в Росарио Месси подписывал всевозможные контракты, не предоставляя никаких деклараций.

Позже Министерство финансов Аргентины исключило Fundacion Leo Messi из своего списка, так как на протяжении нескольких лет не получало отчёта о счетах организации.

Этот скандал однозначно ставит под сомнение благотворительную деятельность Лео, которой гордятся миллионы фанатов аргентинца по всему миру.