Экс-теннисистка собирает деньги на фильм о травмированных спортсменах

Анжелика Новокреповская, завершившая карьеру в большом теннисе из-за травмы, решила снять полнометражную картину о травмах в спорте и балете.

Бюджет фильма, который снимает 25-летняя Анжелика Новокреповская, составляет шесть миллионов рублей. На специализированном сайте бывшая спортсменка объявила сбор средств, правда, на значительно меньшую сумму. Чтобы её работа вышла в свет, она всем занимается самостоятельно: проводит кастинги для актёров, ищет помещения для съёмок, пишет сценарий и прочее. В разговоре с Лайфом девушка рассказала обо всём подробнее.

Свой теннисный праздник отмечаю теннисными фотографиями))) фотосет четырех летней давности)) #forever #love #tennis Публикация от Angelika (@angel_lil_lika) Фев 6 2014 в 11:48 PST

— Я — бывшая теннисистка, — начала Анжелика. — Хорошо играла в юниорах. Выиграла много турниров. Потом успела попасть в рейтинг WTA. Сыграла буквально несколько челленджеров и пришлось мне уйти из профессионального спорта из-за травмы. С этого времени я и начала искать себя заново. Получала различные образования. Так пришла в режиссуру. У меня уже есть пять короткометражных работ, с которыми я достаточно успешно езжу по фестивалям. Решилась снять фильм в полном метре на тему, которая мне хорошо знакома.

— Я так понимаю, о травмах спортсменов?

— Именно. У меня идея создать не просто художественное кино, а сделать ещё и вторую часть — документальную. Это немного тяжелее, пока я не могу гарантировать, что точно сниму её, поэтому официально и не объявляю, но в планах такое есть.

Мне кажется, это придаст крутой эффект, потому что документалистика всегда очень честная. Я планирую записать интервью с различными спортсменами, которые пережили настоящую трагедию. Например, фристайлистка Мария Комиссарова, которая сломала позвоночник на Олимпиаде в Сочи и сейчас не может ходить, дала своё согласие. В фильме будут подобные истории спортсменов с непростыми судьбами, которые смогли преодолеть себя. Некоторых с работы увольняют, и они вешаются, а эти спортсмены непонятно откуда берут столько мужества и сил.

— И вы решили собрать деньги на этот фильм? Какой бюджет планируется?

— На платформе выставлена, на самом деле, смешная сумма, которую хватит лишь на аренду и некоторое оборудование. Вся съёмочная группа работает абсолютно бесплатно. Они увлечены этой идеей. Уже читали сценарий и готовы работать. В основном в кино всё измеряется в миллионах евро, а мне нужны лишь 400 тысяч рублей. Все мои знакомые из кинематографа спрашивают "зачем ты собираешь такие копейки?" (Смеётся)

— В актёрском составе есть известные лица?

— Все актёры, особенно эпизодники, с высшим образованием и уже снимались в различных картинах. Сейчас у меня идут переговоры с одной достаточно известной девушкой в российском кино. Пока не могу назвать её имени. Скажу только, что она снималась у Михалкова в главных ролях.

— А в Федерацию тенниса России не обращались за помощью?

— Честно, не обращалась. Может быть и зря, но у меня нет надежды на их помощь. Федерация не сильно помогает даже звёздным игрокам. Я ведь уже давно в спорте, знаю многое.

Да и я ещё это не особо афиширую про этот сбор средств. Тяжело найти инвестора, который может легко расстаться со своими деньгами и не ждать ничего в ответ. Я ведь не могу гарантировать, что сегодня вы дадите мне деньги, а я вам завтра или через месяц их верну. Фильм могут взять в ротацию, а могут и не взять. Поэтому я пошла в народное инвестирование, где люди ничего не ждут, а просто принимают участие. Перед ними я обязана снять фильм, а не улететь на эти деньги отдыхать на Мальдивы. Естественно, своё обещание выполню.

— И активно идёт сбор средств?

— Пока собраны смешные деньги — 30 тысяч рублей. Полная заявка на 400 тысяч, как я уже говорила. Если я не собираю половину — 200 тысяч –, то мне не достанется ничего по правилам сайта. Если я соберу больше половины, тогда буду платить большие налоги. Но это уже отдельная история.

Бросила клич полтора месяца назад и продлится сбор до 1 августа. Если я не ошибаюсь, то могу его продлить, но уменьшить сумму уже не могу. Пока деньги собираются не активно. Немного активизировались сейчас, потому что попросила друзей рассказать об этом в соцсетях. Теннисист Дмитрий Турсунов опубликовал тоже. Он мой близкий друг. Я, честно говоря, не умею дружить ради выгоды. Дима сам увидел это и начал возмущаться, почему я ему не сказала раньше. Поэтому я даже его не просила. Для меня вообще было сложно решиться на такую авантюру.