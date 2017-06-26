Петербургские "Зениты" начали размножаться

В Санкт-Петербурге будут созданы ещё два спортивных клуба под брендом "Зенит" — в гандболе и мини-футболе.

По информации "Фонтанки", спонсором проекта выступит компания "Газпром".

На данный момент, напомним, уже существуют футбольный и баскетбольный "Зенит", а совсем недавно стало известно о планах создания волейбольной команды с одноимённым названием. Она заменит в Суперлиге краснодарское "Динамо". Футбольный "Зенит" занял в минувшем чемпионате России третье место, с похожим результатом завершили сезон в Единой лиге ВТБ баскетболисты — вылетев в 1/2 финала.

Многопрофильность спортивных клубов — нормальное явление в Европе. Так, "Барселона" объединяет в себе помимо футбольных команд различных возрастов клубы по баскетболу, регби и даже хоккею с шайбой.