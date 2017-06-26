Стало известно, кто из звёзд выступит на закрытии Кубка конфедераций

Полина Гагарина, Егор Крид и DJ Smash примут участие в церемонии закрытия международного футбольного турнира.

Как сообщил ТАСС представитель оргкомитета "Россия–2018", в официальной церемонии закрытия Кубка конфедераций примут участие Полина Гагарина, Егор Крид и DJ Smash. Последний уже играл свои сеты для футбольных фанатов на открытии турнира.

По сюжету болельщики отправятся в путешествие во времени, которое начнётся с запуска часов. Хореограф-постановщик одной из частей церемонии — Станислав Литвинов, известный по танцевальным проектам на российском телевидении.

Напомним, что финал Кубка конфедераций состоится в Санкт-Петербурге 2 июля. В 21:00 начнётся финальный матч, а перед ним будет официальное закрытие турнира — в 19:15 по московскому времени.