Боксёр Ковалёв подал протест на результат боя с Уордом

О протесте Сергей Ковалёв сообщил спустя неделю после скандального поединка-реванша с американцем, завершившимся поражением россиянина в восьмом раунде.

— Моя команда, менеджеры и промоутер Кэти Дува уже подали протест. Он вряд ли что-то изменит, но максимум — это ещё один реванш, который не прописан в контракте. Уорд условия контракта, который был подписан ещё в 2015 году, выполнил: взял реванш (после первого боя. — Прим. Лайфа). Теперь для выполнения этого условия надо, чтобы комиссия, пересмотрев спорную остановку боя, признала её неправильной и признала наличие ударов ниже пояса, — цитирует боксёра ТАСС.

Напомним, Андре Уорд выиграл бой-реванш за титул чемпиона в полутяжёлом весе по версии WBA, IBF и WBO после серии ударов ниже пояса.

ANDRE WARD STOPS KOVALEV & STILL THE WBO, WBA & IBF WORLD LIGHT HEAVYWEIGHT CHAMPION OF THE WORLD!!! #WardKovalev2 pic.twitter.com/pOMYYFbYWj — Strictly Boxing Fans (@BoxingBritain1) 18 июня 2017 г.

Ковалёв с результатами поединка не согласился и сразу после его окончания заявил, что у него "не железные яйца".