20 лет вселенной Гарри Поттера: Как в реальном мире играют в квиддич — видео

В честь 20-летия саги о Гарри Поттере Лайф рассказывает о том, как в настоящей "магловской" жизни прижился главный волшебный вид спорта — квиддич.

Напомним, согласно уже ставшей классической книге Джоан Роулинг в квиддич играют на мётлах две команды по семь человек, которые летают на мётлах над овальным игровым полем, в концах которого друг напротив друга стоят ворота в виде трёх круглых колец. Каждый гол, забитый в одно из колец команды-соперницы, приносит 10 очков. Ещё два мяча — бладжера — служат для того, чтобы сбивать игроков команды соперника. Матч по квиддичу заканчивается, когда одна из команд поймает так называемый снитч, поимка этого маленького шарика приносит 150 очков.

Сложно было представить, что эту игру вообще можно переместить из виртуального мира в реальный, однако количество фанатов поттерианы было настолько велико, что стал возможен любой треш.

Сейчас проводятся чемпионаты мира по квиддичу среди клубов и стран, а магловский квиддич стал настоящим видом спорта. Люди придерживают мётлы между ног и носятся по полю (на ногах), кидая друг в друга различные мячи и забивая их в кольца. Проблема снитча была решена необычно — на поле в определённый момент появляется упитанный человек в жёлтом одеянии, у которого надо отобрать закреплённый платок — это и есть поимка снитча.

Вашему вниманию несколько видео реальных игр чемпионатов мира по квиддичу.

Это матч двух команд из Техаса на чемпионате мира по квиддичу 2014 года.

Зажигательное видео о турнире в США.

А это финал чемпионата мира по квиддичу 2016 года: Австралия бьётся против США. Момент с "ловлей" снитча — на 30:00.

Проводятся турниры по квиддичу и в России. Однако на мировом уровне, судя по всему, российские мастера метлы и снитча выступают примерно так же, как наши футболисты, — в основной сетке чемпионата мира среди 23 сборных России места не нашлось.