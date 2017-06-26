Взялся за старое? Тренер сборной Германии опять засунул руку в штаны

В Сети обсуждают скриншот со вчерашнего матча Германия — Камерун, где Йоахим Лёв в очередной раз совершил странный поступок.

Немецкие фанаты продолжают пристально следить за действиями своего главного тренера Йоахима Лёва. Так, в последнем матче группового этапа, где Германия обыграла Камерун на Кубке конфедераций, 57-летний специалист в очередной раз засунул руку себе в штаны.

Garuk terus bung hahahaha - - - #priapunyaselera #joachimlöw Публикация от IlhamFahmi (@ilhamfahmi10_) Июн 26 2017 в 2:54 PDT

Пользователи Сети быстро подхватили это и стали шутить о действиях немецкого тренера.

Напомним, что уже не в первый раз в Интернете обсуждают подобные действия Лёва, который зачем-то засовывает руку к себе в штаны или подмышку, а потом прикладывает к носу.

Также отметим, что победа сборной Германии над Камеруном стала уже сотой для Лёва на посту главного тренера. После этого матча его встретили бурными овациями в отеле Сочи.

Германия заняла первое место в группе В и вышла в полуфинал Кубка конфедераций, где встретится с мексиканцами. Также за выход в финал поспорят сборные Чили и Португалии.