Свадебное меню Месси слили в Сеть

В Интернете обсуждают список блюд, которыми 30 июня 30-летний аргентинский форвард "Барселоны" угостит гостей на собственной свадьбе.

До свадьбы возможно главной звезды мирового футбола осталось всего четыре дня. В эту пятницу в аргентинском городке Росарио Лионель Месси официально оформит отношения со своей давней подругой — Антонеллой Рокуццо.

В преддверии свадьбы в Сети набирает обороны дискуссия о том, какое платье наденет невеста, сколько денег футболист потратит на праздничный фейерверк и чем Месси накормит своих гостей. Последнее, кстати, теперь известно.

Так в Сети появилась фото свадебного меню Лео и Антонеллы. Благодаря снимку теперь все знают, что на закуску пятикратный обладатель "Золотого мяча" предложит гостям несколько видов ветчин, сыров и паштетов. В качестве основного блюда можно будет выбрать аргентинский стейк, пряную колбасу или куриную отбивную. А для любителей чего-то полегче на торжестве будет работать суши-бар.

Напомним, Месси и Рокуццо вместе 2009 года. Пара воспитывает двоих сыновей — четырёхлетнего Тьяго и годовалого Матео.