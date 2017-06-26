В Норвегии футболист прокатился на сопернике, как на русской тройке — видео

Любопытный эпизод произошёл на 53-й минуте матча чемпионата страны "Тромсё" — "Саннефьорд".

Никто и подумать не мог, что в ходе быстрой контратаки "Тромсё" футболист "Саннефьорда" Пау Морер изобретёт новый вид транспорта. Пытаясь изо всех сил сорвать атаку, испанец ухватил за футболку Томаса Ольсена и проехал, держась за неё, добрых 10 метров по газону. Отметим, что Ольсену роль запряжённого коня не понравилась и на поле едва не вспыхнула потасовка.

Игра в итоге завершилась со счётом 1:1. А судья, видимо, навыки таксиста Ольсена не оценил: предупреждение за инцидент получили почему-то оба футболиста.