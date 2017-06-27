Да здравствуют королевы! Реакция соцсетей на победу женской сборной по шахматам

Со вчерашнего дня в соцсетях вовсю обсуждают триумф российских девушек и не устают поздравлять чемпионок.
Одной из первых добрые слова в адрес наших шахматисток сказала прославленная спортсменка и олимпийская чемпионка Светлана Журова.
Поздравляю Чемпионок— Светлана Журова (@szhurova) 26 июня 2017 г.
"Женская сборная России впервые выиграла командный чемпионат мира по шахматам"https://t.co/0ZNpDV3916 pic.twitter.com/YnJcYPGn4z
Не смог остаться в стороне и российский гроссмейстер Сергей Карякин. Он поздравил девушек и отметил, что они победили с явным преимуществом. А мы и не сомневались!
Сами спортсменки после победы отметились весёлым селфи. Комментарии к снимку не заставили себя ждать: "Ура! Молодцы", "Чемпионки мира", "Поздравляем! Вы — лучшие", — и всё в этом духе.
А началось всё ясным погожим днём, когда девушки, собрав чемоданы, улетели в далёкий Ханты-Мансийск. Полные надежд и стремлений.
Напомним, что российские шахматистки заняли первое место на командном чемпионате мира, который проходил с 16 по 27 июня в Ханты-Мансийске. Эта победа для женской сборной России стала первой в истории на командном чемпионате мира.
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