Да здравствуют королевы! Реакция соцсетей на победу женской сборной по шахматам

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Да здравствуют королевы! Реакция соцсетей на победу женской сборной по шахматам

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников 

Женская сборная России по шахматам впервые выиграла командный чемпионат мира. Девушки уже прилетели в Москву, где их встретили десятки журналистов и болельщиков.

Со вчерашнего дня в соцсетях вовсю обсуждают триумф российских девушек и не устают поздравлять чемпионок.

Одной из первых добрые слова в адрес наших шахматисток сказала прославленная спортсменка и олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Не смог остаться в стороне и российский гроссмейстер Сергей Карякин. Он поздравил девушек и отметил, что они победили с явным преимуществом. А мы и не сомневались!

Сами спортсменки после победы отметились весёлым селфи. Комментарии к снимку не заставили себя ждать: "Ура! Молодцы", "Чемпионки мира", "Поздравляем! Вы — лучшие", — и всё в этом духе.

А мы - молодцы!!! Женская сборная России - чемпион мира по шахматам!

Публикация от Alexandra Kosteniuk (@chessqueen)

А началось всё ясным погожим днём, когда девушки, собрав чемоданы, улетели в далёкий Ханты-Мансийск. Полные надежд и стремлений.

Напомним, что российские шахматистки заняли первое место на командном чемпионате мира, который проходил с 16 по 27 июня в Ханты-Мансийске. Эта победа для женской сборной России стала первой в истории на командном чемпионате мира.

Автор:
Оксана Шмидт
ОШ
Оксана Шмидт
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